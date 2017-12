VIDEO: Como bailarinas de ballet, jugadores de la NFL celebraron anotación

Al parecer los festejos de la NFL ahora son parte fundamental después de una anotación. Los equipos de futbol americano han dado un interesante cambio en el deporte de las tecleadas, ya que las celebraciones son un show aparte.

En esta ocasión les tocó a los elementos de los Leones de Detroit, quienes hicieron viral un video de su modo de agasajarse tras un touchdown. Los jugadores se abrazaron en la zona de anotación y comenzaron a bailar como bailarinas de ballet.

Los aficionados no dejaron pasar desapercibido ese momento, por lo que sacaron cualquier tipo de artefacto que les permitiera grabar dicho evento, y las redes sociales explotaron con las imágenes de la felicidad que estos hombres tuvieron dentro del emparrillado.

— Detroit Lions (@Lions) December 17, 2017