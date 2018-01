Matt Nagy, nuevo entrenador en jefe de los Osos de Chicago

Los Osos de Chicago, de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), nombraron a Matt Nagy, ex coordinador ofensivo de los Chiefs de Kansas City, como su nuevo entrenador en jefe.

Nagy fue entrevistado por el gerente general de los "Bears", Ryan Pace, tras la eliminación de los "Jefes" de la postemporada, y fue confirmado como el nuevo "headcoach" de la franquicia a través de un comunicado dado a conocer en su sitio en internet.

El entrenador, de 39 años, estuvo cinco con Kansas, primero como entrenador de mariscales de campo (2013-15) y posteriormente como coordinador ofensivo, tiempo en el que ayudó a los Jefes a calificar a los playoffs cuatro veces.

Bajo su mando, el quarterback Alex Smith registró los mejores números de su carrera, con 26 pases de anotación esta temporada, más de 65 por cierto de pases completos y un rating de 104.7; además de colocar al corredor novato Kareem Hunt como el líder en yardas terrestres esta campaña, con mil 327.

Este martes presentarán al graduado de la Universidad de Delaware, y será el sexto asistente de Andy Reid, que se convierte en entrenador en jefe de la Liga, después de John Harbaugh (Baltimore), Ron Rivera (Carolina), Todd Bowles (Jets), Doug Pederson (Filadelfia) y Sean McDermott (Buffalo).

We have officially named Chiefs offensive coordinator Matt Nagy as our new head coach.

Welcome to Chicago, #HeadCoachNagy. 🐻⬇️ pic.twitter.com/3bcZ0OJOEV

— Chicago Bears (@ChicagoBears) January 8, 2018