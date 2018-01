La herida en la mano derecha de Tom Brady

La participación de Tom Brady en la gran final de la Liga Americana estuvo en duda hasta el día de ayer, pero finalmente el estelar mariscal de campo se presentó al partido y condujo la victoria de su equipo 24-20 sobre Jacksonville.

Brady apareció en el terreno de juego con una venda en dedo pulgar y así pudo jugar.

Al término del partido, el fotógrafo del sitio Bleacher Report logró captar la imagen de la mano si venda donde se puede ver la herida que requirió puntos de sutura y la zona del pulgar muy hinchada.

Brady tendrá tiempo de recuperarse y estar listo para el Súper Bowl LII.

A look at the cut on Tom Brady's hand pic.twitter.com/OhOHCZAr3C

— Bleacher Report NFL (@BR_NFL) January 22, 2018