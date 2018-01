Tom Brady jugará ante Jacksonville pese a herida en el pulgar derecho

Tras una semana llena de especulaciones, finalmente se confirmó la participación del estelar mariscal de campo Tom Brady en la final de la Conferencia Americana.

El jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra requirió puntos en el pulgar de la mano derecha que sufrió un corte durante una entrega con el corredor Rex Burkhead en la práctica del pasado jueves.

La lesión no provocó daño en ligamento, fractura o que dislocara un dedo. El guante rojo que utilizó Brady en el campo de prácticas y en su conferencia de prensa durante la semana fue para proteger los puntos en su mano.

Para el duelo ante Jaguares der Jacksonville, Brady no utilizará guante en su mano, solo una venda en la zona de la herida.

Tom Brady came out with a black wrap on his hand and told the cameraman "F*ck out the way" pic.twitter.com/sUjeQddkWu

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 21, 2018