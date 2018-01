Emotiva reacción de Julie Ertz al enterarse de que su esposo jugará el SB

No cabe duda que el amor y el deporte son una combinación increíble y así lo deja en claro la familia Ertz, cuyos dos principales miembros se han convertido en dos de los atletas más admirados de los Estados Unidos.

Así lo han demostrado Zach Ertz, ala cerrada de las Philadelphia Eagles y que disputará el Super Bowl LII, y su esposa Julie Ertz, futbolista seleccionada con el combinado de las barras y las estrellas, Campeona del Mundo en 2015.

Este domingo, la pareja tuvo la oportunidad de jugar al mismo tiempo. Zach lo hizo con las Águilas, en la Final de la Conferencia Nacional, frente a los Minnesota Vikings, mientras que Julie hizo lo propio con el cuadro estadounidense, contra Dinamarca; partido en el que terminó anotando gol.

Los dos deportistas se han convertido en una de las más admiradas en territorio vecino, pues representan dos de las grandes disciplinas, y las más practicadas, en territorio de la unión americana.

Al terminar su juego de futbol, Julie recibió la noticia de que su esposo había clasificado al Súper Bowl junto con su equipo y la ración de ella fue muy emotiva.

Julie Ertz found out her husband Zach and the Eagles are going to the Super Bowl, and her reaction is everything

(via @ussoccer_wnt) pic.twitter.com/4P8NxhoQRz

— Sports Illustrated (@SInow) January 22, 2018