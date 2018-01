Visten estatua de Rocky con playera de los Patriotas

Uno de los lugares más populares y concurridos de la ciudad de Fiadelfia es el Museo de Arte, donde también se encuentra la popular estatua de Rocky, personaje interpretado por el actor Sylvester Stallone.

Ahora con la fiebre del Súper Bowl, algunos aficionados decidieron profanar la escultura poniéndole la playera de los Patriotas de Nueva Inglaterra, algo que es una ofensa pues bien es sabido que Stallone ha estado apoyando en sus redes sociales al conjunto alado.

No es la primera vez que la estatua de Rocky atraviesa por algo similar ya que también apareció la semana anterior con una toalla alusiva a los Vikings y una bufanda con los colores del rival.

Rocky is officially on the TB 12 method for his upcoming fight pic.twitter.com/SeVhAFHX0B

— Laces Out (@LacesOutShow) January 27, 2018