Tom Brady promete a sus aficionados ganar el Super Bowl LII

bajó del escenario para encabezar a los Patriots de Nueva Inglaterra en su viaje al Super Bowl.

"Va a ser divertido, va a ser mucho trabajo duro, enfrentamos a un gran equipo, pero les diré algo, tenemos un vestuario lleno de jugadores listos para enfrentar el reto", declaró el quarterback de 40 años de los Patriots en un evento de despedida afuera del Gillette Stadium y al que acudieron miles de aficionados, algunos de ellos en el lugar desde la madrugada.

Brady, el último de varios jugadores en tomar la palabra, agradeció a los seguidores por su apoyo durante toda la temporada.

"Tenemos uno más que jugar. Vamos a ir allá y trataremos de ganarlo por ustedes”, agregó.

Un aficionado vestido como muñeco de nieve y que portaba en la cabeza una enorme réplica de un anillo de Super Bowl. Una mujer portando un cartel que decía "Al igual que Tom Brady, esto nunca pasa de moda”.

Después del evento, el equipo abordó los autobuses para realizar el breve viaje al Aeropuerto T.F. Green en Rhode Island, donde los Patriots volarán a Minneapolis para el Super Bowl del domingo.

Los aficionados también escucharon las palabras del coach Bill Belichick, y de varios otros jugadores _entre ellos el wide receiver Danny Amendola y el defensive back Duron Harmon_ antes que el público iniciara a corear "MVP" previo a que Brady fuera anunciado.

El tight end Rob Gronkowski también subió al escenario, si bien no habló, y su presencia dio a los aficionados esperanzas de que pueda jugar en el Super Bowl luego de sufrir una conmoción cerebral en el juego por el campeonato de la Conferencia Americana ante los Jaguars de Jacksonville.

Tom Brady literally dropped the mic at the Patriots' send-off rally. pic.twitter.com/616vOBVF1X

— SportsCenter (@SportsCenter) January 29, 2018