Conoce los juegos menos interesantes de Rusia 2018

El Mundial de Rusia 2018 está a la vuelta de la esquina y muchos ya planean en dónde verlo, en caso de no asistir al país sede.

Serán muchos los partidos interesantes los que se darán dentro de la fase de grupos, aunque contados los interesantes como Alemania vs México o Portugal frente a su similar de España; duelos que sin duda sacarán chispas.

Aunque también existen embates que no agradan a algunos aficionados. La otra cara de la moneda también existe y esa cuestión de lógica, ya que a los amantes de dicho deportes, les atrae la calidad y no la cantidad, por lo que mencionamos encuentros que no suenan tan agradables.

Arabia Saudita vs Egipto – Volgogrado Arena – lunes 25 de junio – 09:00 horas

Australia vs Perú – Estadio Fitsh – martes 26 de junio – 09:00 horas

Dinamarca vs Australia – Samara Arena -jueves 21 de junio – 10:00 horas

Marruecos vs Irán – Estadio de San Petersburgo – viernes 15 de junio – 10:00 horas

Nigeria vs Islandia – Volgogrado Arena – viernes 22 de junio -10:00 horas

¡Imperdible!