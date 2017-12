Rusia permitirá banderas gays en el Mundial de 2018

Las leyes en Rusia son estrictas para los que viven en aquél país, mas no al cien por ciento hacia los visitantes, y mucho menos cuando se llevará acabo el evento deportivo más grande del mundo: Mundial de futbol, pues aseguran “apertura” de creencias.

El siguiente certamen mundialista está a la vuelta de la esquina, pero las normas en dicha nación cuentan con un choque de la propaganda homosexual desde junio de 2013 cuando fue adoptada, con el objetivo de multar económicamente a menores de edad, hasta con penas de cárcel.

El dirigente de la Federación Rusa de Futbol y embajador del Mundial, Alexei Smertin, aseguró que los fanáticos del balompié no serán afectados por la ley.

“Definitivamente no habrá ningún veto de los símbolos del arcoíris en Rusia”, comenzó. “Es claro que pueden venir acá y no ser multados por expresar sus sentimientos”, fueron las palabras del representante en conferencia de prensa, sobre los problemas sociales de racismo y discriminación en ese territorio.

Smertin, quien fue pieza clave con la selección rusa y también con el Chelsea de Inglaterra, subrayó la escasa probabilidad que tendrán los turistas en suelo ruso en caso de portar emblemas del movimiento LGBT.

“La ley es sobre la propaganda a menores; no me imagino que alguien vaya a una escuela a promover la homosexualidad”, comentó.

Cabe mencionar que cada una de las palabras que dijo el ex mediocampista fueron elogiadas por Piara Powar, directora ejecutiva de FARE, quien declaró para The Associated Press que “la gente quiere saber que puede asistir y estará segura, protegida. Será bienvenida”.

Desde 1993 en Rusia, la homosexualidad es considerada como un delito, por lo que la homofobia es generalizada en dicha nación.

