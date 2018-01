'El espíritu de equipo nos ha llevado lejos': Miroslav Klose

Para el exfutbolista de la Selección de Alemania Miroslav Klose, máximo anotador en Copas del Mundo, el espíritu de equipo de los teutones será fundamental para refrendar en Rusia 2018 el título conseguido en el Mundial de Brasil 2014.

“Nosotros, como Selección alemana, siempre nos hemos sentido un equipo en todos los campeonatos. Es algo que siempre nos ha llevado lejos. Ese espíritu, esa dinámica, no brotan solamente durante el torneo, sino que se gestan en la preparación”, declaró en una entrevista concedida al portal digital de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Para el exdelantero del Bayern Múnich, el Mundial de Rusia 2018 será muy especial por lo vivido en la pasada Copa Confederaciones, donde se experimentó un gran ambiente en los estadios entre una multitud de aficionados. “Será un Mundial fantástico”.

Sobre la cifra de 16 goles que registró en Copas del Mundo, expresó que “hay jugadores buenísimos, así que es muy probable que superen mi marca algún día. Pero me dejaré sorprender. Me alegraré por aquel que lo consiga. No quiero aferrarme a ese récord”.

El alemán de 39 años convirtió su gol 16 en el camino hacia el título de Brasil 2014, torneo en el cual superó al brasileño Ronaldo Nazario. Su compatriota Thomas Müller, quien posee 10 goles con Alemania en dicho torneo, es el jugador en activo que más cerca está de alcanzar y superar el récord de “Miro”.

Klose decidió retirarse en 2016 tras haber disputado 137 encuentros internacionales, 24 de ellos mundialistas, y en total anotó 71 goles con Alemania. Actualmente se desempeña como entrenador de delanteros en el equipo teutón.

