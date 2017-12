México, el menos favorecido del Mundial

Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia salieron bien librados en el sorteo de la Copa Mundial de futbol del viernes, pero a México le tocó el que probablemente sea al grupo más fuerte, con Alemania, Suecia y Corea del Sur.

‘La palabra aquí en España hubiese sido ‘jo…’, comentó Andrés Guardado, el capitán mexicano, que juega en el Betis de la liga española. ‘Nos tocó empezar en uno facilito’, agregó en tono de broma.

Perú, que juega su primer Mundial en 36 años, la tendrá también difícil ya que se las verá contra Francia, Australia y Dinamarca.

Costa Rica quedó en el mismo grupo que Brasil, el E, que completan Suiza y Serbia, mientras que el debutante Panamá se las verá con la crecida Bélgica, Inglaterra y Túnez en el G.

Argentina integra el D con Islandia, Croacia y Nigeria; Uruguay quedó en el A con el dueño de casa, Rusia, Arabia Saudita y Egipto, mientras que a Colombia le tocó el H con Polonia, Senegal y Japón.

‘El de Argentina es un grupo bastante accesible’, declaró Diego Maradona al finalizar el sorteo.’“Pero tiene que mejorar. No puede jugar tan mal como lo está haciendo’.

Argentina estuvo a los tumbos y se clasificó recién en la última fecha, gracias a las proezas de Lionel Messi, pero dejando una imagen bastante desdibujada como equipo.

Para el astro brasileño Ronaldo, ‘todos los grupos son equilibrados, pero estamos muy contentos con el nuestro. Tenemos todo lo necesario para terminar primeros’.

See u in Russia my friend 😎@mterstegen1 …@FIFAWorldCup

— Guillermo Ochoa (@yosoy8a) December 1, 2017