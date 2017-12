Pompilio Páez, ayudante de Osorio, dijo que la Final es el objetivo

El asistente técnico de la selección mexicana de futbol, el colombiano Pompilio Páez, afirmó que llegar a la final del Mundial de Rusia es la meta del equipo que orienta su compatriota Juan Carlos Osorio, aunque advirtió que será ‘muy difícil’.

‘A lo que nos hemos comprometido es a llegar hasta la final del Mundial, jugar siete partidos’, declaró. ‘Es una tarea muy complicada, una tarea muy difícil’.

El seleccionador mexicano de futbol, Juan Carlos Osorio, fue proclamado como mejor entrenador de Colombia en 2017 por el diario El Espectador y Páez viajó a Bogotá para recibir el premio.

La selección mexicana quedó emparejada en el Grupo F con las de Alemania, Suecia y Corea del Sur.

Acerca de los rivales, el colombiano manifestó que la idea del técnico de la selección mexicana era iniciar el Mundial con uno de los equipos grandes, mientras que dijo que el duelo con Suecia será muy parejo y destacó la velocidad de los jugadores surcoreanos.

‘Está muy parejo supuestamente por el ránking de Suecia y México, así como por jugar contra el campeón del mundo. Ya miraremos cómo es el desarrollo de este grupo pero va a ser muy interesante y nosotros tenemos una gran ilusión de pasar de ronda’, manifestó.

Como preparación para el Mundial, Páez explicó que están buscando unos seis partidos amistosos, entre ellos el que jugarán en enero en Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, que les permita llegar en buen nivel a Moscú, donde se concentrarán en el Mundial.

‘Vamos a tener más o menos seis partidos amistosos. Está definido el del 31 de enero en San Antonio contra Bosnia. Como no es fecha FIFA vamos a llevar una convocatoria de los jugadores de la Liga MX y seguramente a los tres jugadores de la MLS (Jonathan Dos Santos, Giovanni Dos Santos y Carlos Vela)’, detalló.

Dijo además que está muy cerca de concretarse un juego contra Inglaterra en los días previos al Mundial.

Sobre las críticas que recibe el cuerpo técnico en México, Páez manifestó que entienden que el fútbol es subjetivo y ‘cada cual tiene su verdad’.

‘Sabemos y entendemos que el profesor Osorio es un técnico diferente, no es el técnico que hace normalmente lo que hace la mayoría de los técnicos (…) Lógicamente todas las críticas y todas esas situaciones las respetamos, no estamos de acuerdo en muchas de ellas pero igual hay también mucha gente que nos apoya’, aseveró.

