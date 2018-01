'Chicharito' Hernández se ve como campeón del mundo en este 2018

El atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández quiere que el nuevo año 2018 sea de lo mejor en el ámbito personal y también en el grupal con la Selección Mexicana que se apresta a participar en la Copa del Mundo de Rusia y espera realizar el mejor torneo en la historia del país.

“Será un gran torneo. Estamos en un grupo interesante y será duro porque estamos con el campeón del mundo Alemania, Suecia y Corea del Sur”.

“No puedes decir qué equipo va a pasar a la siguiente ronda. Obviamente Alemania es la favorita y los otros tres vamos a intentar conseguir el pase. Tenemos un buen periodo de preparación los próximos seis meses con muchos partidos previo al Mundial que serán cruciales para ayudarnos a estar listos y llegar a nuestro máximo nivel al torneo”.

“No estamos pensando sólo en los cuartos de final. No queremos limitar nuestras ambiciones. Queremos llegar lo más alto que podamos porque sabemos de nuestro potencial. Cada equipo que está en el Mundial tiene posibilidades y nosotros queremos hacer los mejor que podamos, llegar a la final e incluso ganar la Copa del Mundo.”, declaró el tapatío en entrevista con el sitio WestHam.com.

Reflexionó sobre el año 2017 y lo consideró como increíble en lo profesional pero también en lo personal.

“El año pasado fue increíble para mí, no solo en el tema futbolístico sino también en mi vida personal. Fue muy bueno y me hizo sentir muy feliz. Los últimos meses fueron difíciles primero porque me lesioné y segundo porque no he sido tomado en cuenta con el equipo, pero en general fue un buen año. Espero que 2018 sea aun mejor”, concluyó.

