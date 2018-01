Alan Pulido causa baja con el Tri por lesión en el tobillo

Antes de viajar a San Antonio para el partido amistoso ante Bosnia, la Selección Mexicana tuvo su segunda baja por lesión tras la salida de Víctor Guzmán, ya que el delantero de Chivas, Alan Pulido, no pudo recuperarse de un golpe en el tobillo derecho, mismo que sufrió en el partido ante Monterrey del pasado sábado.

“Ahorita me voy para Guadalajara, voy a checarme con los médicos por el golpe que me dieron y a tratar de recuperarme lo antes posible para poder estar en el próximo partido de Chivas. Vine a que me checaran (en Selección), que me analizaran para ver si podía estar para el partido (ante Bosnia) pero es muy pronto, no dan los tiempos para poder recuperarme del golpe que traigo, se tomó una decisión de que me regreso para ir a Guadalajara a seguir con mi rehabilitación y no exponerme a una lesión más riesgosa”.

Pulido señaló que ya con el cuerpo médico de Guadalajara se analizará si podrá jugar el próximo viernes en Puebla, cuando visiten a La Franja en el Cuauhtémoc por la Jornada 5.

“Con el de la Selección no (estaré) y para el del viernes hay que analizar con los médicos. Traigo un golpe en el tobillo derecho y lo traigo muy inflamado, salí contra Monterrey de un golpe muy doloroso, sigue la inflamación, no llego para el partido del miércoles y me regreso para Guadalajara”.

La Selección Mexicana viajó este lunes por la mañana a San Antonio, donde el próximo miércoles enfrentarán en el Alamo Dome a Bosnia, en el que será su primer juego amistoso del año, rumbo al Mundial de Rusia 2018.

