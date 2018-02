Precandidato priista acusa a rival del mismo partido de atentado en su contra

La camioneta roja en la que circulaba Lenin Portal Sánchez, precandidato del PRI a la presidencia municipal de Santa Rita Tlahuapan recibió varios impactos de arma de fuego. El afectado acusó, junto con otros priistas a su contrincante Vidal Roa de intimidarlos durante el proceso interno.

Portal Sánchez aclaró que antes de entrar a la precampaña, no había tenido ningún percance y fue después de que subió un video a redes sociales donde pedía piso parejo a su partido en el proceso interno y que se transparentara el uso de recursos en la precampaña que fue víctima de un hecho violento.

Santa Rita Tlahuapan es un municipio vecino de San Martín Texmelucan y San Matías Tlalancaleca, región donde la comercialización de gasolina robada ha incrementado en el último año.

Pese a la inseguridad que en enero dejó unas ocho balaceras en plena vía pública de la región, el alcalde de Tlahuapan, Joel Díaz Ramírez solicitó licencia para ser candidato a una diputación local.

En Puebla, además de Presidente de la República, senadores y diputados federales, el primero de julio se elegirá gobernador, diputados locales y 217 presidentes municipales.

"Soy una persona tranquila, no tengo problemas con nadie, pero a raíz de este proceso interno que repito ya está amañado, se da este problema y hago del conocimiento de la gente que yo no me voy a bajar de la contienda, yo voy a seguir adelante y si quiero pedirle y exigirle al Partido Revolucionario Institucional que tome cartas en el asunto", manifestó Portal Sánchez, atacado cuando circulaba por el paraje "La Pedrera".

En el video que este día subió a su cuenta de Facebook, retó a todos los aspirantes a ser el candidato a la presidencia municipal por el PRI a realizarse el antidoping, así como exámenes de confianza para dar garantías a la ciudadanía que serán gobernados por los mejores hombres y mujeres del PRI. Los llamó a no dejarse comprar con despensas.

"No puedo permitir que en Tlahuapan se quiera imponer el dinero, antes que las ideas".

Daniel Maldonado, presidente del Comité Municipal del PRI en Tlahuapan lamentó la violencia y junto con el afectado conminó al PRI estatal a postergar la selección del candidato a la alcaldía por considerar que en este momento no hay condiciones para que elijan a su abanderado.

