Miguel Barbosa se registra como precandidato a gubernatura de Puebla

Luis Miguel Barbosa Huerta acudió a las instalaciones del Comité Estatal de Morena, donde presentó su solicitud como precandidato a la gubernatura de Puebla, de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.

"Señores, yo no quiero hacer alarde, solo quiero decirles que he ganado todas las encuestas hechas por empresas muy serias, y las he ganado por mucho margen, así que con esa tranquilidad estoy, pero respeto las aspiraciones de mi compañera Nancy de la Sierra, de Alejandro Armenta y de todo aquel que se registre", destacó.

Barbosa Huerta en la pasada elección también contendió como candidato al gobierno de Puebla por la coalición Juntos Haremos Historia, pero perdió en los tribunales contra Martha Erika Alonso, de la coalición Por Puebla al Frente.

Tenemos a la sociedad de nuestra parte: Venezuela

En su mensaje, luego de presentar su registro, deseó suerte a todos aspirantes que este viernes se inscriban, al mismo tiempo que los invitó a desarrollar una precampaña limpia, una precampaña donde todos muestren la civilidad que debe representar a Morena, que es primera fuerza política.

“Seré el promotor del mejor entendimiento en esta competencia interna. Ha habido exaltaciones, actuaciones de persona de ciertos equipos, pero a todos los exhorto a comportarse de una manera más civilizada. Tenemos a la sociedad de nuestra parte y no podemos fallarle a la sociedad, que es a quien tenemos que darle muestra de madurez política”, insistió.

Agregó que "esta precampaña será dirigida a militantes y simpatizantes, pero estará observada por la sociedad en su conjunto, así que el llamado es para todos, para que se comporten a la altura, que se promuevan los principios de Morena y que de verdad se grite que Morena está lista para gobernar el estado de Puebla".

Juntos lograremos el futuro que #Puebla se merece. pic.twitter.com/X4eZsgeyfr — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) February 21, 2019

Recordó que será el INE el que se encargará de mantener “piso parejo” para todos los contendientes, a diferencia de las elecciones pasadas y de las cuales consideró que estuvo plagada de irregularidades.

Respecto a las alianzas electorales, dijo que es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, así que los precandidatos deberán ajustarse a la decisión que tome la dirigencia nacional respecto a las alianzas.

