BCG Soluciones estafa con créditos milagro

La empresa no esta registrada ante la Condusef y la FGE ya inició una carpeta de investigación / Agencia Enfoque

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado la carpeta de investigación NUAT 7452/2019/UAT-04, en contra de la financiera BCG Soluciones Profesionales En Pasivos S.A. DE C.V por el delito de fraude.

Al menos diez casos de estafa ha cometido la empresa que también se hace llamar “Única Solución” en contra de poblanos, quienes en busca de un apoyo económico han recurrido a dicha institución que les pide dinero para agilizar los trámites.

Gerardo quien prefirió no se publicara su verdadero nombre, mencionó que acudió a dicha firma para solicitar un crédito y fue atendido por el ejecutivo de atención a clientes, Rodrigo López quien al registrar sus datos le indicó que tenía un préstamo autorizado por 300 mil pesos.

“Te ofrecen créditos supuestamente autorizados, te hacen firmar un contrato en el cual mediante artimañas te obligan a pagar cierta cantidad de dinero en varias exhibiciones sin dar respuesta o resultados. Estás empresas cambian de nombre para evitar problemas legales”, señaló la víctima quien entregó 15 mil pesos a Rodrigo López para “acelerar el trámite”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dicha empresa no esta registrada por tanto no pueden proceder en contra de la misma.

Al respecto la Fiscalía de Puebla señaló que en la última semana 15 personas presentaron denuncias por fraude, sin precisar en contra de qué firmas y las cantidades entregadas.

“Te engañan de que en pocos días te dan el dinero, pero solo te lo quitan y no te dan nada y al momento de solicitar tu devolución te dan largas y no te lo regresan. Las personas que supuestamente atienden nunca están. No soy la única persona con este problema ya son varias”, mencionó el afectado.

Dicha financiera se ubica en la Torre Omega, en la oficina 802 de Centro Mayor ubicada sobre Calzada Zavaleta número 1108, y hacía creer a sus víctimas que son una institución confiable pues en televisión ofrecían sus servicios.