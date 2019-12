En quiebra 27 ayuntamientos de Puebla, alcaldes no tienen para el pago de nóminas

Los alcaldes reclamaron la repartición de partidas presupuestales de la Federación

Al menos 27 presidentes municipales se manifestaron afuera de la Secretaría de Planeación y Finanzas para pedir la entrega de recursos federales que no les han sido entregados, ya que no cuentan con dinero para cerrar el año y realizar el pago de nóminas.

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que ayudará a los municipios que no cuentan con los recursos para terminar el año; sin especificar la cantidad que erogará, precisó que serán prestamos para suplir el recorte que tuvieron en las participaciones federales.

El Ejecutivo consideró que la crisis en algunas alcaldías se debe a que no recaudan el impuesto predial y se esperanzan de recursos extraordinarios, así como no llevar un control de sus finanzas.

Agregó que para este mes el estado perdió 800 millones de pesos por una baja en la recaudación del mes de noviembre, y por ende, algunos municipios se vieron afectados con su presupuesto.

“Si todos los ayuntamientos recaudaran el impuesto predial no tendríamos problemas de financiamiento y saben por qué no lo recaudan, por cálculos políticos (…) quieren manejar solamente y organizar todo su funcionamiento con sus participaciones”, expresó en entrevista.

Los alcaldes de Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Tlalancaleca, Aquixtla, Tetela de Ocampo, Santa Inés Ahuatempan, Xochiapulco, entre otros ayuntamientos son los que se presentaron en la protesta.

“Nosotros en el Gobierno del Estado a partir de que somos gobierno, recaudamos dos mil millones más y entonces tengo dinerito para prestarles a mis presidentes municipales”, expuso.

El morenista indicó que se apoyará a las y los ediles a través de convenios para que puedan pagarle a sus colaboradores.

No obstante, sentenció que hay municipios a los cuales no apoyará con préstamos y puso de ejemplo al ayuntamiento de Puebla que tiene más de mil millones de pesos en subejercicio.