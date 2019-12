Ausencia de Barbosa en su primer informe de labores divide opiniones en el Congreso

La ausencia del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para la entrega de su primer informe de labores en el Congreso local generó división de opiniones en el Congreso local entre las bancadas del Partido Acción Nacional y el Movimiento de Regeneración Nacional.

Durante el posicionamiento de los partidos, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia consideró como una falta de respeto que el Ejecutivo estatal enviara al secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez a entregar la glosa de sus acciones en cuatro meses y medio.

“¿Por qué no pudo asistir el gobernador a la sesión de hoy? Posiblemente leyendo los periódicos de su agenda nos enteraremos, si es por que atendió misa con el Obispo o simplemente descansó; la verdadera razón por la que no pudo asistir, son los nulos resultados para informar”, sentenció la coordinadora de diputados de Acción Nacional, quien anunció el retiro de los diputados de su fracción de la sesión solemne.

A su vez, la legisladora Olga Lucía Garci-Crespo, en representación de Morena, refutó que en 2018 la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo —quien perdiera la vida el 24 de diciembre de 2018— no se presentó ante el Legislativo para la toma de protesta y lo realizó a puerta cerrada en el Tribunal Superior de Justicia.

“La gobernadora Martha Erika Alonso, quien en paz descanse, no se presentó ante este Poder Legislativo a rendir protesta. Por primera vez en la historia las y los poblanos se verán beneficiados con un gobierno cuya principal preocupación y ocupación es el bienestar de la sociedad que honra los principios de austeridad, disciplina, legalidad, objetivad, profesionalismo, honradez, lealtad, parcialidad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en su actuar”, indicó.

Mientras tanto, el resto de las bancadas reconocieron que en cuatro meses es complicado evaluar a un gobierno que entró en funciones el pasado 1 de enero y con recursos ya comprometidos durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido.

Sin embargo, exhortaron al mandatario estatal a que con los nuevos impuestos que aplicará a partir de 2020, se refuerce la seguridad y fortalezca el sector turístico.

Reconocen pendientes en seguridad y bienestar

Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación, reconoció que para 2020 los principales retos serán en materia de seguridad y bienestar; pero destacó que en poco tiempo la principal marca del actual gobierno ha sido la transparencia y combate a la corrupción.

Cuestionado sobre el porqué fue designado para la entrega de la glosa y no Fernando Manzanilla Prieto como secretario de Gobernación, precisó que el artículo 54 de la Constitución de Puebla le faculta al gobernador designar a un encargado de despacho para entregar el documento por escrito.

Mensaje del gobernador

A través de un comunicado de prensa, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que en poco tiempo inició la construcción del nuevo régimen político poblano y se dieron pasos sustanciales para terminar con la corrupción que había invadido la administración pública estatal.

Puntualizó que trabajan para ser servidores públicos combatiendo la corrupción que indigna a la sociedad y debilita los poderes públicos, teniendo cero tolerancia a los actos ilícitos y desmantelando el modelo de negocios que se había instalado en administraciones anteriores, por lo cual refrendó su compromiso de ir contra la corrupción y sancionar a aquel funcionario que abuse de la confianza de la ciudadanía.