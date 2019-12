Issstep sin brindar radioterapias a derechohabientes desde hace dos semanas

Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del estado de Puebla (Issstep) han denunciado la falta de aplicación de radioterapias, lo cual ha impedido que los pacientes que sufren algún tipo de cáncer puedan completar su tratamiento.

Luz Angélica A.Z recriminó que desde hace dos semanas la máquina que requiere el usuario Rubén A.Z no sirve, y los doctores la transfirieron al Hospital del Sur y Guadalupe, en donde tampoco cuentan con el servicio y ello ha afectado a su familiar para completar su tratamiento.

“Mi hermano tiene cáncer de laringe y resulta ser que siguió todos los pasos que nos dijeron y nos mandaron a oncología, ahí su cita de quimio, pero la radio desgraciadamente no, nos mandaron al Seguro Popular pero el aparato se descompuso; después al Guadalupe, esperamos que nos dieran turno pero tiene más de una semana que el aparato está descompuesto y es la segunda vez que se cortan las radios”, comentó.

Cabe mencionar que el 14 de enero de 2017 el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el ex titular de la Secretaría de Salud federal, reinauguraron el Complejo Hospitalario del Issstep, con una inversión de 230 millones 75 mil pesos.

A dos años de haber sido modernizado con equipos recientes, los pacientes que padecen algún tipo de cáncer y necesitan de radioterapias no pueden completar sus terapias, ya que desde hace más de dos semanas los equipos no funcionan.

Publimetro contactó al personal del nosocomio para fijar una postura sobre las denuncias de los derechohabientes, a lo que indicaron que "se están buscando alternativas para brindar el servicio a nuestros pacientes".

Casos de cáncer en Puebla

Es de destacar que en el estado quienes padecen algún tipo de cáncer se han visto afectados en diferentes lapsos del año; el pasado 4 de octubre integrantes del grupo de apoyo Guerreras Unidas, realizaron una manifestación afuera del Hospital General del Norte para denunciar la falta de medicamentos y retraso en quimioterapias y radioterapias.

Mientras que en febrero pasado pacientes con cáncer de mama denunciaron desabasto de medicamentos que en farmacias oscilan desde los 40 hasta 110 mil pesos, por lo cual se les dificulta adquirirlos.

Cáncer de mama, de próstata, de colón, pulmonar de hígado, laringe, piel, entre otros son los más frecuentes en el estado de Puebla, según documentos de la Secretaría de Salud; además de que Puebla es quinto lugar a nivel nacional con la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad.