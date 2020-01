Estado se deslinda de cambio de imagen en unidades médicas

Con una inversión de 80 millones de pesos se realizaron mejoras de mantenimiento y remodelación en las 72 unidades médicas del estado, así como el retiro de talavera falsa que fue colocada durante las pasadas administraciones.

Los recursos invertidos fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y se destinaron bajo las licitaciones de infraestructura hospitalaria GESALF-005-612/2019, GESALF-009-676/2019 y GESALF-011-66/2019.

Ante las quejas surgidas en los últimos días por el retiro de los mosaicos en los nosocomios, el gobernador Miguel Barbosa Huerta precisó que se trataba de talavera falsa.

En entrevista explicó que la licitación fue federal, por lo cual la Secretaría de Salud estatal no tiene injerencia; pero destacó que el proyecto contempla 30 conceptos, de los cuales su gobierno solo agregó el cambio de fachadas.

“Nosotros no decidimos que fuera para remodelación de unidades médicas, esa licitación venía para que la cantidad de dinero fuera para remodelación que no es la fachada son muchos conceptos. Que no me diga como hoy (ayer) sale publicado que 80 millones en fachadas”, externó.

Luego de que se criticará que algunas fachadas habían sido pintadas de color guinda que representan los colores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Ejecutivo las consideró como “una babosada” que las hayan pintado así y ordenó el cambio a color blanco o beige.

En el proceso de licitación se establece que se realizarán trabajos de revisión en instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas, además de que el mantenimiento contempla la sustitución de tubería, en piezas para inodoros, regaderas, mingitorios y tarjas; la revisión de bombas hidráulicas, equipos de hidroneumáticos y calentadores, entre otras acciones más.