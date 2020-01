Pedofilia un problema en todas las iglesias del mundo: Alazraki

La pedofilia se ha vuelto un problema en todas las iglesias del mundo y no solo del Vaticano; sin embargo, el mayor número de casos de este delito son cometidos en el seno social, reconoció la periodista mexicana Valentina Alazraki.

Durante su visita a Puebla, la periodista que sigue a diario la agenda del Sumo Pontífice desde hace 40 años destacó que una acción que hizo historia en la Santa sede fue la abolición del secreto pontificio que permite entregar documentos por abuso infantil.

“Muchas veces las víctimas no estaban enteradas de todo el proceso y a veces había una sentencia y las víctimas no lo sabían o no podían tener acceso a los documentos o los juzgados civiles pedían documentos al vaticano y bajo el pretexto en ese momento no daban la documentación. No hay ningún país, ni una iglesia que no tenga ese problema como lo tienen la sociedad civil como cualquier otro país”, apuntó.

Tras presentar su libro “Un viaje al corazón de la fe” y ser cuestionada sobre la posición del papa Francisco en relación con el matrimonio igualitario, así como de la eutanasia asistida, expresó que su postura se ha mantenido al derecho de la vida y de respeto a los derechos humanos.

Reconoció que el suicidio asistido es el tema que más preocupa a la Iglesia, pues en varios países de Europa y Asia se han legalizado, mientras que en México es un tema que sigue en debate. Papa Francisco tiene problemas en la espalda

Luego de que se hiciera viral un video en donde el papa Francisco le da un manotazo a una mujer, Alazraki reveló que fue una reacción al dolor de espalda y ciática que tiene el sumo pontífice de 83 años; pero destacó la disculpa pública en la que reconoció haber perdido la paciencia, ya que metros antes un menor también lo había jalado para saludarlo.

Capilla Sixtina rebasa los 400 mil visitantes

A su vez, Antonio Berumen representante en México de Museos del Vaticano, reveló que han superado la meta de los 400 mil visitantes a la replica de la Capilla Sixtina y destacó que han registrado hasta 26 mil personas en un fin de semana.

Añadió que están por registrar el visitante cuatro millones y quién tenga dicho registró será acreedor a un viaje todo pagado al Vaticano por parte de los patrocinadores de este proyecto.