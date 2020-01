BUAP se amparará contra auditoría por parte de la ASE

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) advirtió acciones legales para evitar ser auditados, violando su autonomía, al argumentar que la Auditoría Superior del Estado (ASE) carece de facultades para verificar recursos federales.

En conferencia de prensa, el subcontralor de la máxima casa de estudios del estado, José Ubaldo Ramírez, informó que el rector, Alfonso Esparza Ortiz declinó la invitación para reunirse con el titular del organismo local, Francisco Romero Serrano este 14 de enero.

El miembro del Consejo Universitario consideró que dicha acción tenía la intención de negociar o bien llegar a un acuerdo, pero como se señala en la contestación, dijo que cuando existen actos inconstitucionales e irregularidades, la ley debe prevalecer por encima de cualquier intención.

Apuntó que la universidad no se niega a ninguna revisión fiscal, siempre y cuando sea apegada a legalidad, incluso mencionó que al año reciben de cinco a seis auditorías hechas por diferentes entidades tanto nacional, como estatales, incluso de la función pública federal.

Ubaldo Ramírez informó que desde el 17 de diciembre pidieron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues este órgano es el único que tiene las facultades para auditar recursos federales.

“No lo decimos nosotros, lo dice la Constitución Federal y los criterios emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer cómo deben realizarse estos procesos y cuáles son las competencias de las autoridades, si esto se encuentra viciado por no observar la Ley no puede hablarse de legalidad”

En compañía de los consejeros universitarios, Francisco Tenorio, Luis Ochoa Bilbao e Iván Aguilar Enriquez, el subcontralor no descartó implementar acciones legales, incluso de presentar un amparo en caso de que se violente la autonomía universitaria.

“Estamos documentando los precedentes y antecedentes correspondientes legales, para que en su momento, la institución, atendiendo a sus intereses, proceda conforme a derecho”, acotó.

En su respuesta, la ASE abrió la puerta de la judicializar el proceso que hay con la BUAP, al señalar que son los tribunales correspondientes quienes determinarán si son inconstitucionales o no las auditorías y no el rector Alfonso Esparza.

Descartan violación de autonomía

Al considerar que es impreciso y engañoso calificar al acto de fiscalización a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como una vulneración al principio de autonomía, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado rechazó una persecución en contra del rector Alfonso Esparza Ortiz.

Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de dicha comisión precisó que es una atribución de la Auditoría Superior del Estado realizar estas investigaciones preventivas para descartar cualquier malversación de recursos y detalló que se tienen 21 revisiones en contra de otros sujetos obligados.

“Las revisiones preventivas fueron incorporadas a la esfera de competencia de las Entidades de Fiscalización Superior para dotarles de herramientas para mejorar sus resultados, previniendo con esto el uso indebido de recursos públicos por los servidores públicos”, comentó en conferencia de prensa.

A su vez, la diputada Mónica Lara Chávez consideró que la negativa de Esparza Ortiz de aceptar una reunión con el auditor Francisco Romero es la falta de interés de transparentar los recursos de la máxima casa de estudios.

Añadió que la fracción II del artículo 113 de la Constitución local establece la dicotomía entre poder iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, o realizar revisiones preventivas durante el ejercicio fiscal en curso que estime pertinentes.

Cabe recordar que el jueves pasado durante una reunión del Consejo Universitario criticaron que la ASE excede sus funciones con dichos procedimientos preventivos al ser recursos federales lo cual vulnera su autonomía.