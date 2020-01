Marchan enfermos renales del IMSS por desabasto de medicamentos

Cuatro meses de desabasto en medicamentos para personas con trasplante renal es el que viven más de mil 700 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció la Asociación de Enfermos Renales y Trasplantados de Puebla.

Más de 100 personas se reunieron en el zócalo de Puebla para marchar hacia la delegación del IMSS San José y exigir sus medicamentos que desde octubre del año pasado no han recibido, por lo cual han tenido que invertir más de 25 mil pesos para comprarlas.

“Queremos tratamiento”, “Nuestra vida está en riesgo”, “Queremos vivir”, “Mi riñón necesita de medicamento no cada dos meses”, fueron las consignas que lanzaron los manifestantes durante su marcha, en la cual pidieron al Gobierno del Estado su intervención para normalizar la expedición de medicamentos.

Beatriz Adriana Rodríguez Bernal, presidenta de dicha asociación, mostró algunas recetas con fecha del 24 de octubre de 2019 y puntualizó que les falta el suministro de noviembre, diciembre y enero.

Indicó que los medicamentos inmunosupresores que necesitan son tacrolimus, sirolimus, ácido micofenólico y la ciclosporina (DCI), cuyas cajas o frascos durante un mes y oscilan desde los tres mil hasta 20 mil pesos, pero algunos pacientes deben tomar hasta las cuatro dosis y en esta etapa de desabasto han intercambiado fármacos entre ellos.

“A mí me tocó consulta el día de ayer (lunes), yo soy trasplantada desde hace 10 años y me dijeron que no había tratamiento y no sabían para cuándo, casualmente anoche sacan una nota de que ya tienen tratamiento; hoy hablamos y dicen que hay tratamiento para un día ¿Qué va a pasar con los pacientes que vengan después?”, comentó.

Rodríguez Bernal, sentenció que ésta ha sido una problemática constante en el IMSS, ya que en marzo de 2019 vivieron una situación similar e incluso recordó que a través de una plataforma en Internet juntaron 40 mil firmas para que el Presidente de la República interviniera en esta problemática.

De acuerdo con la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuentan con mil 700 fármacos para pacientes renales; sin embargo, son el número total de derechohabientes que atienden, es decir, sigue el déficit de tres meses sin surtir las recetas.