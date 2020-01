La BUAP pide la renuncia del auditor Francisco Romero

El subcontralor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Ubaldo Ramírez, defendió que la tesorería de la institución se haya negado a entregar información a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para la revisión preventiva que ésta les haría.

“En la BUAP estamos abiertos a cualquier revisión que sea motivada al que la ley orienta sus datos para servir pero no para cometer desvío de poder animadas por intereses de grupos”, comentó.

En este sentido adelantó que presentarán una denuncia en contra de Francisco Romero, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para solicitar su destitución por presuntas irregularidades en la fiscalización.

Agregó que el pasado 22 de enero la Auditoría Superior de la Federación les notificó que tomarán en consideración la información proporcionada para su incorporación al proceso de planeación y programación de auditorías para la fiscalización de la cuenta pública 2019.

En conferencia de prensa detalló que de 2014 a 2018 tanto la auditoría estatal como federal les han realizado un total de 34 revisiones sin que hayan detectado alguna irregularidad en el manejo de los recursos.

No prosperará denuncia

Gabriel Biestro Medinilla, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, aseguró que la denuncia para remover del cargo al auditor Francisco Romero será complicado que prospere por las supuestas irregularidades en la revisión preventiva de la BUAP.

Sentenció que si por cada auditoría que realizara la ASE hubiera una denuncia para la remoción del titular, dicho organismo no tendría la facultad de fiscalizar los recursos de ningún sujeto obligado, por lo cual se revisará la ley para poder no polarizar más el tema.