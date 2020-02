Retirarán concesiones a quienes incumplan en la modernización del transporte público

Los amparos que han presentado algunos concesionarios del transporte público para revertir el acuerdo de modernización de sus unidades e instalación de sistemas de seguridad han sido improcedentes, sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

A partir del 13 de febrero los transportistas que incumplan con lo anterior, podrán ser sancionados con multas económicas hasta con el retiro de la concesión, ya que no habrá prórrogas para los 14 mil transportistas.

“Qué lo hagan (ampararse) ya lo están haciendo y están perdiendo, si se otorgan pues respetaremos la decisión del juez. Pero comenzaremos con los operativos y si no tienen la modernización se cancelarán las concesiones”, señaló el Ejecutivo del estado.

La Unión de Transportistas del Estado de Puebla publicó un desplegado en el que aseguran que las autoridades han incumplido con los acuerdos pactados el 21 de septiembre de 2019, ya que en ese momento no se consideró el descuento de los estudiantes.

“Ahora, el aumento de $2.50 es insuficiente, pues de acuerdo con estudios del Inegi, de los 500 pasajeros diarios, el 32% son estudiantes, entre un 8% y 10% son de la tercera edad, y un 2% son discapacitados; haciendo la suma total, la tarifa real que se termina cobrando, es de alrededor de $6.70”, menciona el desplegado.

Diversos transportistas han asegurado que no les dará tiempo instalar los botones de pánico y cámaras de vigilancia, por ello es que más de mil propietarios buscarán el amparo para evitar sanciones administrativas.

SMT cumple con subsidios

A su vez, Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de Movilidad y Transporte consideró como ilógico dicha justificación, pues tiene más de dos años que se estableció en la ley del transporte que todas las unidades deben tener botones de pánico y cámaras de vigilancia conectadas al C5.

Los inconformes han manifestado la falta de subsidios por el descuento de estudiantes; sin embargo, el funcionario precisó que no todos entregaron la documentación para recibir el apoyo, pues en la primera etapa se han entregado cuatro mil 34 apoyos de cinco mil 730 que tienen registrados.