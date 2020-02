Aspirantes a la Fiscalía de Puebla denuncian corrupción en Ministerios Públicos

Que se cumpla la promesa de que el o la nueva fiscal de Puebla sea poblano, y hacer una limpia al interior de la misma, fueron los compromisos de dos aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE): Guadalupe González Vargas y Maricela Pichón Acevedo.

En ruedas de prensa por separado, Pichón Acevedo denunció que al interior del organismo existe corrupción, al denunciar que los agentes del Ministerio Público piden hasta cinco mil pesos por carpeta de investigación.

“Los ministerios públicos tenemos mesas de control dentro de la misma en materia de supervisión, en lo personal hay agentes que cobran hasta cinco mil pesos por una carpeta de investigación y eso no se vale”, indicó.

La integrante de la Red Plural de Mujeres, sostuvo que su salida fue por órdenes del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien eliminó las agencias del MP y descartó que haya estado involucrada en actos de corrupción, además de que no iniciará un proceso de investigación en contra del exfiscal Víctor Carrancá Bourget.

Denuncia que no hay piso parejo

A su vez, Guadalupe González Vargas coincidió con Pichón Acevedo sobre los casos de corrupción pero también acusó que no hay piso parejo en el proceso de selección, ya que el actual encargado de despacho, Gilberto Higuera Bernal ha estado en el puesto durante casi un año y ha tenido exposición mediática.

“Es cierto que no hay piso parejo e igualdad de condiciones para todos los contendientes, porque el encargado de despacho estuvo a cuadro con los medios a partir de un informe, tiene la estructura de la fiscalía para actuar y los otros dos no la tenemos y queremos congruencia en el mensaje”, puntualizó.

González Vargas, quien se desempeña como secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación (PJF), pidió a los legisladores ser congruentes con sus mensajes para que el nuevo responsable de las investigaciones en el estado se nacido en Puebla y realice una reestructura al interior de la misma.