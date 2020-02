Feminicidios en Puebla aumentaron 130% en cuatro años: Ibero

Los feminicidios en Puebla han incrementado en más del 130%, así como en un 62% los homicidios en perjuicio de las mujeres, denunció el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Patrón Sánchez.

Durante el minuto de silencio que guardaron las alumnas de esta casa de estudios en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio, el académico cuestionó a las autoridades el cómo califican los feminicidios y su poca respuesta a la demanda de las ciudadanas, que no ha sido resuelta para garantizarles su derecho a una vida libre sin violencia.

Lamentó que la Alerta de Género que se activó para 50 municipios de la entidad poblana ha sido insuficiente, ya que no se ha notado una disminución en agresiones hacia las poblanas.

“En la Ibero asumimos que tenemos una deuda histórica social, no solo el poder público, la sociedad en su conjunto con las mujeres… ¿Por qué tenemos que seguir honrando a las mujeres? Porque las matan, así de fácil no vivimos en un estado democrático en donde las mujeres tengan ese acceso a la justicia, esa es la voz institucional de la Ibero”, comentó.

Feminicidios reducen calidad de vida de mujeres

A su vez, Grecia Camacho, integrante del Colectivo Feminista de la Universidad Iberoamericana, acusó que la ola de violencia hacia ellas ha reducido su calidad de vida ante el temor de que puedan ser agredidas.

“No creo que la respuesta que hemos recibido al respecto sea la más prudente ni la más responsable, hay que prestar mucho atención de cómo los feminicidios han afectado a la calidad de vida de las mujeres y de cómo afectan la calidad de vida de los padres y familia”, externó.

De acuerdo con un estudio hemerográfico del Observatorio de Violencia Social y Género de dicha casa de estudios, hasta 2019 contabilizaron 79 probables casos de feminicidio que siguen en investigación.

Analizarán Ley Ingrid en Puebla

El gobernador Miguel Barbosa Huerta, no descartó en mandar una iniciativa al Congreso local para que también se pueda castigar a funcionarios públicos que filtren fotografías, archivos o información de carpetas de investigación vigentes.

Sin embargo, reconoció que la propuesta realizada por la fiscal General de la Ciudad de México, Ernestina Godoy no la conoce a fondo.

“No la conozco, vamos a ver cómo llega y la vamos analizar sin duda que sí, todo lo que implique exhibir la sanción de quienes a los feminicidas y provocar un concepto en contra de ese delito lo vamos asumir, pero sería muy atrevido decir de mi parte que la vamos asumir cuando no la conozco”.

Asimismo, lamentó que la Conavim no ha dado respuesta a las acciones cumplidas por la declaratoria de Alerta de Género para 50 municipios.

PRI pide frenar feminicidios

Sandra Montalvo del Organismo de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional en Puebla, lamentó el poco presupuesto que se tiene para atender a familiares víctimas de feminicidio y reducir las cifras de este delito que merma la calidad de vida de las mujeres.

Asimismo, denunció que en Puebla y Tecamachalco están entre las ciudades más peligrosas del país para que una mujer pueda vivir libre de violencia.