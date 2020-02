VIDEO: Padres de estudiantes colombianos piden justicia

Padres de los estudiantes colombianos que fueron asesinados en Huejotzingo pidieron a las autoridades poblanas que el multihomicidio donde perdieron la vida otro estudiante de Medicina y un conductor de Uber no quede impune.

El papá de Ximena Quijano señaló que su hija tenía deseos de seguir su formación en México y en Puebla; entre llanto indicó que el sueño de su hija era ser la mejor doctora del mundo desde el primer semestre que decidió estudiar Medicina en Colombia.

“Ella me decía papi es que yo amo México, y México me la quitó… Era una loca sonriente que hacía sonreír a todo el mundo, yo le decía que era una loca porque yo pienso que todo aquel que le dé por estudiar Medicina está loco, pero esa loca amaba con pasión la medicina, no le importaban turnos de 36 horas porque lo disfrutaba”, señaló en conferencia de prensa posterior a una ceremonia religiosa en honor a las cuatro víctimas.

A su vez, la mamá de José Antonio reveló que era su único hijo y decidió venir a estudiar a México “con mucha ilusión” y aceptó que lo dejó venir para que madurara como persona y cumpliera sus sueños.

“Nosotros no sabemos qué vamos a hacer, pero le queremos dar las gracias a los medios porque gracias a ustedes esto no va a quedar impune, yo sé que ustedes van a seguir así, nosotros nos vayamos que si tenemos que volver venimos porque esto de verdad podría ser el inicio de un cambio en este país”, sostuvo.

Los papás de las víctimas señalaron que se mantendrán al pendiente de las investigaciones desde su país y agradecieron el apoyo de las autoridades por brindarles los avances de la investigación.