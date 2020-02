Congreso designa a Higuera como nuevo fiscal de Puebla

Con 38 votos a favor, Gilberto Higuera Bernal fue nombrado por el Congreso local como el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para el periodo comprendido del 26 de febrero del 2020 al 25 de febrero de 2027.

Fueron ocho horas de comparecencias, durante las cuales los aspirantes Guadalupe González, Maricela Pichón y Gilberto Higuera expusieron ante los legisladores los proyectos que realizarían si recibían el nombramiento.

Después de que los diputados escucharon sus argumentos, la votación fue rápida y sin mayores problemas, otorgando un voto a Maricela Pinchón y ninguno a Guadalupe González.

Durante su comparecencia, Higuera Bernal se comprometió a elaborar un rediseño organizacional, modernizar la técnica de investigación, adecuar el marco jurídico para atender los requerimientos de la población y modernizar el servicio que ofrece la institución.

Aunque fue señalado de ser parte del morenovallismo y tener complicidad con el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget, quien ha sido señalado de generar impunidad en el estado, el nuevo titular de la FGE descartó ser parte de dicho grupo y sentenció que no tiene ningún nexo con grupos políticos; además de respetar el proceso de selección por parte del Poder Legislativo.

“Pueden hacer ustedes el balance, desde cuándo estoy aquí, por qué etapas de esta vida pública he transitado, no tengo ninguna situación ideológica, política, ni personal que me ubiquen en ninguna parte”, indicó.