Marchan decenas de miles de universitarios en Puebla

Inicia la mega marcha universitaria con la participación de más de 40 mil jóvenes universitarios quien salieron de la Avenida Juárez para llegar a Casa Aguayo en donde el gobernador Miguel Barbosa Huerta recibirá a una comitiva y a rectores para tratar temas de seguridad.

Así la #MegaMarchaUniversitaria que partió de #CiudadUniversitaria y que en estos momentos avanza sobre bulevar 5 de mayo a la altura de la 31 Pte-Ote. #Puebla

Vía @RoxyZavala_ pic.twitter.com/Anu1LeKHyK — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) March 5, 2020

Con consignas "por qué, porque nos asesinan si somos el futuro de América latina", señor, señora no sea indiferente matan a estudiantes en la cara de la gente", "vine a estudiar no a morir", "las clases se recuperan, la vida no" entre muchas otras.

Cuando decían que los millennials eran una generación que no se comprometía, vienen y te dan cátedra de organización, logística, compromiso y sentido de unidad.#MegaMarchaUniversitaria pic.twitter.com/dCZTtBD1nT — Javier Ruiz Hermoso (@jruizhermoso) March 5, 2020

Universidades como la Ibero Puebla, UVM, Upaep, Universidad Madero, Udlap, UVP, ITP, UTP, y demás que piden justicia por el asesinato de Ximena, Francisco, Antonio y Josué, tres estudiantes y un conductor de Uber.