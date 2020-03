Gobernador de Puebla atiende a estudiantes

Entre gritos de justicia y en dónde están, en dónde están esos policías que nos iban a cuidar, el gobernador Miguel Barbosa Huerta salió de Casa Aguayo para hablar con los jóvenes a quienes les ofreció apertura al diálogo y que el homicidio de los estudiantes de medicina y conductor de Uber no quedará impune.

"Juntos vamos a resolver los temas de seguridad, es tema de gobierno y sociedad, a nosotros nos toca la responsabilidad institucional, a la sociedad la parte que le corresponde yo estoy actuando con honestidad y fuerza, estamos desmontando un sistema corrupto", dijo en su mensaje a los manifestantes.

Estudiantes manifestándose frente a Casa Aguayo / David Portillo

Barbosa Huerta aseguró que no tiene nada que esconder y el homicidio de Javier, Josué Manuel, Ximena y José Antonio no quedará sin justicia, recordó que hay tres personas detenidas y trabajan en la detención de más y la desarticulación de esa banda delictiva dedicada al robo de vehículo con violencia en Huejotzingo.

"Ustedes necesitan más seguridad y se las vamos a brindar por eso salgo a decírselo. Celebro esta presencia, no me molesta, yo cada vez que ha venido una manifestación de cualquier índole he salido hablar con ustedes", externo.

Reconoció que son miles de estudiantes que este día paralizaron a la capital poblana, con un estimado de 150 mil universitarios que tienen bloqueada la avenida Juárez hasta Casa Aguayo.