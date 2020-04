Critican a Miguel Barbosa por respuesta a médicos sobre Covid-19

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, fue criticado durante la conferencia de prensa de este miércoles 15 de abril, en donde se reunió nuevamente con médicos del Estado, para brindar a la población el informe sobre el Covid-19.

Sin embargo, más allá de la información por el coronvirus, Barbosa fue blanco de críticas en redes sociales, debido a la actitud que mostró frente a sus acompañantes, mostrándose autoritario en su habla e interrogantes.

Jorge Humberto Uribe Téllez, Secretario de Salud del Estado de Puebla; José Fernando Huerta Romano, Subdirector de Vigilancia Epidemiológica del Estado de Puebla y David Méndez Márquez, Secretario de Gobernación del Estado de Puebla, fueron las personas que estuvieron en conferencia de prensa virtual con el gobernador.

Miguel Barbosa también fue criticado por la informal manera de sentarse, la cual consideran no apta para una conferencia de prensa. Además, los cubrebocas tampoco pasaron por desapercibidos, ya que él usó uno de mayor calidad que el de sus acompañantes.

Foto tomada: Facebook

De acuerdo a la información brindada esta mañana, en Puebla se registran 128 casos vigentes de Covid-19; 36 fallecidos y 164 personas que ya han sido curadas.

POLÉMICAS DECLARACIONES

La polémica se desató desde días atrás, cuando Barbosa calificó como "leyenda urbana" a los aviones que llegaron desde China con insumos, pues informó que al Estado de Puebla no le ha llegado nada.

"A nosotros no nos ha llegado nada. No sé si no nos tocó no no nos quisieron dar, o algo pasó, pero Puebla no ha recibido nada, ni al sistema de salud del Estado, ni del Seguro Social, nadie", señaló.

Y con un poco de ironía añadió: "Llegaron unos guantes de latex y dos cajitas con 2 mil cubrebocas, después llegó gel, pero eso fue antes del avionzote".