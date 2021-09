Snte reporta asistencia del 25% de los alumnos en regreso a clases

La asistencia de alumnos a los planteles en Puebla no fue la esperada.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 51, Jaime García Roque informó que al menos 25% de los alumnos regresaron a las aulas, bajo el modelo híbrido, este 30 de agosto.

En rueda de prensa, consideró que aún hay un temor en los padres y docentes por la alza de contagios por Covid-19 en el estado; no obstante, aseguró que en todo momento se siguieron los protocolos de higiene.

Por ello, hizo el llamado a los padres de familia a que tengan la confianza de que los maestros de las instituciones públicas van a cuidar de sus hijos y que son espacios seguros, por lo que se espera que en este mes incremente la asistencia.

Agregó que aún quedan escuelas pendientes de rehabilitar de las 480 detectadas por la SEP, sobre todo en la Sierra Norte y la Mixteca poblana donde presentaron más abandono.

Aunque aún hay incertidumbre y falta de algunos servicios como energía eléctrica y agua potable para que las escuelas operen con totalidad consideró que era importante “dar el primer paso”.

En otro tema, García Roque señaló que aún no hay respuesta positiva por parte de las autoridades para la aplicación de una segunda dosis de vacuna contra Covid-19 a maestros, y son 55 compañeros los que faltan de recibir la vacuna.

“Nuestro dirigente nacional ya solicitó a la Secretaría de Salud que todos los maestros sean considerados para una segunda dosis, el presidente de la República ha dicho que no, seguiremos insistiendo a las autoridades tanto de salud como educación”, dijo.

Refirió que hay 400 maestros que están graves por enfermedades como hipertensión y diabetes, los cuales se les garantiza que pueden continuar dando sus clases a distancia, siempre y cuando presenten un comprobante médico.

“Hay compañeros que ya no pueden subir escaleras, trasladarse de su casa a la escuela, eso no quiere decir que van a estar en casa sin hacer nada, tendrán que seguir con su educación a distancia, no dejarán de lado a su grupo”.