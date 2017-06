Presentan iniciativa sobre matrimonio igualitario

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y 19 organizaciones de la sociedad civil, presentaron ante el Congreso local un proyecto de iniciativa de decreto para reformar las leyes y se permitan los matrimonios del mismo sexo.

En un comunicado, se refiere que se trata de un proyecto de iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el estado de Quintana Roo y que forma parte de la progresividad de los Derechos Humanos.

La CDHEQROO refirió que el proyecto radica específicamente en la modificación de los numerales 717, 756, 791, 814, 825 bis, 826, 829, 867 bis, 868, 872, 882, 889, 973, 994, 996, 997, 1003, 1019 ter, 1024 bis, 1071, 1072, 1073 y 1074 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el propósito de explicitar la procedencia del matrimonio entre parejas del mismo sexo.

El organismo precisó que si bien con la redacción del artículo 680 del Código Civil de Quintana Roo al utilizar el término “personas” y no “hombre y mujer” permite inferir que no existe restricción alguna para las personas del mismo sexo, existe una necesidad de hacer la reforma en virtud que en algunos de esos artículos relacionadas con los requisitos formales para contraer matrimonio, la separación, pensión alimenticia, parentesco, filiación y patria potestad, sí se emplean términos como “maridos”, “mujer” y otros, que no dan certeza jurídica a la situación de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El proyecto subraya que la finalidad del documento es que se garantice la igualdad y no discriminación, tal y como se establece en la Carta Magna en su artículo primero constitucional donde se prohibe la discriminación por la preferencia sexual, entre otras, que atenten contra la dignidad o menoscaben los derechos y libertades de las personas.

En el comunicado se destaca que el documento que ingresó para su análisis tiene un precedente importante en la tesis jurisprudencial 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que básicamente se establece la inconstitucionalidad de los códigos civiles de aquellas entidades federativas en las cuales el matrimonio es entendido como la unión entre un hombre y una mujer, puesto que “considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucionalidad a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social”. Asimismo señala que “pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”.

El documento se encuentra firmado por el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado Harley Sosa Guillén, así como por las y los representantes de las asociaciones civiles Círculo Social Igualitario, A.C., Edgar Mora Ucán; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Quintana Roo, Vanesa González Rizzo; Mujeres en Acción por México, Lorena E. Ribbon López; Unidos Ayudando por Cancún, Leonardo Castillo Alcudia; Movimiento Independiente de la Diversidad Sexual , Adrián José Aguilar Moguel; Huellas de Pan, María Elena Ortegón; ICW México, Lorena Arenas Jiménez; Unidos Contra la Discriminación, Trinidad de Dios Wisil; Asociación Nacional de Existencia Digna, Miguel Ángel Navarrete Haydar; Senderos para el Desarrollo Comunitario, Juan Raymundo Ávalos; Fusión G Playa Pride, Jan Novak; Información y Educación Sexual del Caribe, Omar Ortiz; Glat Caribe Mexicano, Sergio Monje Cruz; Comité Pro Diversidad, David Antonio Briceño Guzmán; Marco Autismo, Carolina Gálvez Choncoa; SEEDSSA, Pamela Arceo Díaz; Liga Deportiva LGBT Rubí Ávila Vera; Colecto Transcendiendo Quintana Roo, Naomy Heredia; y SUCIQROO Mildred Ávila Vera.