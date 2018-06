Revelan irregularidades en contratos de patrullas en Quintana Roo

Cancún, 25 de junio.- El gobierno de Quintana Roo gasta 250 millones de pesos en arrendar patrullas, cuando comprarlas le costaría la mitad, reveló una investigación de la agrupación “Somos Tus Ojos por la Transparencia de Quintana Roo”.

En conferencia de prensa, Antonio Ramos Pérez, integrante de la asociación civil, “Somos tus Ojos”, dio a conocer datos sobre el contrato de arrendamiento que el gobierno del estado firmó el 29 de septiembre del 2017 con la empresa Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V. por el arrendamiento de 150 patrullas 10 motocicletas y dos Van para 19 pasajeros.

Según explicó, el acuerdo lo firmó Juan Melquiades Vergara en su calidad de titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), del gobierno del estado y que fuera detenido en febrero pasado acusado de lavado de dinero, con una empresa que fue creada el 29 de noviembre de 2016, es decir, dos meses después de que el gobernador Carlos Joaquín González asumiera el cargo.

Ramos Pérez comentó que Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V. obtuvo el millonario contrato por invitación restringida, y recibirá por el arrendamiento de los vehículos a 36 meses, la cantidad de 249 millones 859 mil 800 pesos.

Precisó que para efectos de la investigación, el contrato de arrendamiento se consiguió a través de la unidad de transparencia del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, explicó que se les entregó incompleto, sin el anexo de los 162 vehículos arrendados.

Al respecto, refirió que, aunque la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) firmó el contrato, negó tener dicho anexo, mismo que le fue requerido en otra solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública, que reservó la información: porque “se pondría en riesgo la seguridad y operatividad de la corporación” (…) “y la información al publicarla se daría a conocer a detalle cómo se encuentran equipadas las patrullas (…) lo que nos lleva a estar en desventaja ante la delincuencia organizada (…)”, según justificó la SSP.

Según la respuesta dada a la solicitud de información 00369618 por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), todas las patrullas arrendadas son modelo 2017, sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados por los ayuntamientos, la información es falsa, pues algunos municipios recibieron patrullas del 2013.

Aseveró que, aunque una de las justificaciones de arrendar y no comprar es que las patrullas son de modelo reciente, la realidad es distinta, pues Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V. entregó por los menos 17 patrullas viejas.

El entrevistado refirió que la cifra podría ser aún mayor, si se considera que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como el ayuntamiento de Benito Juárez se han negado persistentemente en entregar la información detallada sobre las patrullas, de las que aseguran, son modelo 2017.

En ese sentido, puntualizó que según la Unidad de Transparencia de Benito Juárez, las 40 patrullas recibidas en comodato son modelo 2017, sin embargo, se negó a proporcionar el listado de las mismas, señalando que era la Secretaría de Seguridad Pública la competente para proporcionar los datos.

Indicó que por su parte, la SSP en su respuesta a la solicitud 00502518 clasificó la información como reservada porque “el proporcionar el número de serie de las patrullas sería más fácil identificarlas y se pondría en riesgo la seguridad y operatividad de la corporación (…)”.

De igual manera, el activista subrayó que a todos los ayuntamientos se les requirió copia del contrato de comodato firmado con el gobierno del estado, pero éste solo fue proporcionado por los municipios de Bacalar y Cozumel; en tanto que Isla Mujeres respondió que no había firmado contrato alguno.

Insistió en señalar que los datos se obtuvieron a través de 43 solicitudes de acceso a la información que realizó de manera personal entre noviembre y mayo pasado, de las cuales 16 se encuentran en recurso de revisión con los que se combate la reserva de la información.

En la charla con los medios, reveló que el domicilio fiscal de Lease and Fleet Solutions se ubica en Cerro de las Campanas No. 119, Planta Baja, en la colonia Los Pirules, en Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México; pero, según una verificación física de la dirección, allí no se encuentra la empresa mencionada ni la conocen, se trata de un ‘despacho’ de gestoría de placas federales.

Finalmente, reveló que las 150 patrullas que el gobierno decidió arrendar habrían costado alrededor de 111 millones de pesos, esto es, menos de la mitad de lo que se pagará en tres años.

Subrayó que el cálculo se hace si se compara el costo pagado por el ayuntamiento de Cozumel, en la adquisición de cuatro patrullas, pues de acuerdo a la solicitud de información 00566618, la administración de Perla Tun Pech adquirió cuatro patrullas.

Se trata de cuatro vehículos modelo 2017, Ford F-150 XL4X2, cuyo precio por unidad fue de 534 mil 500 pesos, mientras que por el equipamiento se pagó entre 195 mil pesos y 207 mil 100 pesos por cada una; considerando el precio más alto del equipamiento, el costo por una patrulla es de 741 mil 600 pesos, que multiplicado por las 150 patrullas rentadas por el gobierno del estado, resultan los 111 millones de pesos.

Además, recordó que posterior al primer informe de Gobierno de Carlos Joaquín González, en toda el territorio quintanarroense se colocaron numerosos espectaculares con los “logros” del primer año de la presente administración.

En ese sentido, dijo que uno destacaba “….había 25, hoy hay más 600 patrullas estatales.

“Sin embargo, esta cifra es una verdadera fantasía, pues ni sumando todas las patrullas municipales se alcanza la cifra”, concluyó.