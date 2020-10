Integra alimentos veganos a tu dieta para mejorar tu sistema inmune

Ante la pandemia de coronavirus y el riesgo constante de contagio, fortalecer nuestro sistema inmune es prioritario. De acuerdo con Jessica González Castro, vocera en México de Million Dollar Vegan, la alimentación vegetal es una excelente opción para lograrlo y nos comparte tres opciones veganas para fortalecer el sistema inmune en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora este 16 de octubre.

Prueba estos alimentos veganos para mejorar el sistema inmune

Ensaladas de vegetales y frutas. Parece obvio, pero las ensaladas son alimentos veganos que pueden ser tan variados y suculentos como tú quieras hacerlos y siempre van a resultar altamente nutritivos. Incluye cítricos y vegetales como la col y las crucíferas, ya que proporcionan vitamina C, así como cereales y germinados y aceite de oliva, rico en vitamina E; también debemos sumar alimentos de color naranja-amarillo como el morrón, mango o zanahoria, que contienen precursores de vitamina A; y vegetales de hojas verdes, leguminosas, nueces y semillas que proporcionan complejo B y hierro. Cabe mencionar que los flavonoides los vamos a encontrar exclusivamente en vegetales y frutas.

Recuerda que una alimentación basada en plantas con un correcto aporte de calorías, con una buena variedad de vegetales y frutas (en colores, sabores y texturas), que incluya cantidades adecuadas de leguminosas, granos enteros y grasas saludables nos ayudará a mantener nuestro sistema inmunológico fortalecido.

'Buddha bowl'. Lo esencial de estos prácticos y nutritivos alimentos veganos es que deben incluir alguna leguminosa como frijoles, lentejas o las que más te gusten, así como cereales (quinoa, arroz, tostadas de maíz, etcétera) y grasas saludables (aguacate, aceite de oliva, semillas de ajonjolí, linaza molida, entre otros). Puedes agregar espinacas o kale, zanahoria rallada, tomate picado, col morada, coliflor cocida, rodajas de pepino e incluso un poco de betabel . ¡Todo un mosaico de colores y sabores de alimentos veganos dentro de un práctico tazón!

Productos fermentados. Kombucha, kimchi, chucrut, vegetales fermentados contribuirán a incrementar las defensas inmunológicas, ya que nos proporcionan probióticos que tienen beneficios comprobados sobre el sistema inmunológico y, lo mejor de todo, es que son muy fáciles de preparar en casa. Solo necesitas un frasco de cristal con tapa, agua, sal y la verdura que quieras fermentar (¡Te recomiendo la col morada!). Primero deberás preparar la salmuera, disolviendo la sal en agua (la proporción ideal es entre 20 a 30 gramos de sal por cada litro de agua). Posteriormente, coloca la salmuera y el vegetal a fermentar en el frasco, cierra bien y colócalo en algún lugar fresco y oscuro. Déjalo fermentar al menos una semana. ¿Fácil, no?

Vitamina B12: ¿Debo tomar un suplemento si no solo como alimentos veganos?

A excepción de la vitamina B12, cuyo consumo debe ser estricto en personas veganas o que lleven una alimentación vegetal, el suplemento de multivitamínicos no es necesario si no existe una deficiencia en el organismo o en la alimentación que haya sido revisada y recomendada por un especialista, ya que los excesos de algunos nutrientes no están exentos de riesgo.

Ahora ya tienes un panorama mucho más amplio y opciones deliciosas para integrar a tu dieta alimentos veganos para mejorar el sistema inmune con estas tres sencillas y nutritivas recomendaciones.