Cinco tips para iniciar una charla sensual con tu pareja

Para mantener una mejor relación con tu pareja puedes sugerir juegos como parte de la coquetería diaria con el fin de enriquecer la relación.

1. “Estoy saliendo de la ducha”: puedes o no hacer textualmente Lo que dices, pero si lo haces en realidad sonarás más convincente. Así que mejor hacerlo, la llamada sonará verdaderamente real. Así que una vez que te encuentres desnuda, fuera de la ducha, llámalo cuando él esté a punto de llegar a casa (claro, ten cuidado de hacerlo en situaciones en las que él corra peligro, por ejemplo, mientras conduce o en momentos en que puedas interrumpirlo, en el medio de una reunión importante) y describe lo que ocurrió en la ducha caliente o en la pieza mientras te encuentras pensando en él. La mejor parte es el final: cuando le dices que le esperarás así cuando él llegue a casa. Te aseguro que llegará más temprano que nunca.

2. “Estoy tocándome y pienso en ti”: este tipo de llamada podrás realizarla en cualquier momento. Incluso podrías aprovechar de la tecnología y enviar un mensaje de texto o si quieres ser más atrevida, enviarle fotografías sugerentes. Algo más conceptual, nada explícito. Lo mejor, recuérdalo siempre, está en los detalles. A la hora de la descripción la idea es jugar con el lenguaje y no ser tan explicita. Ahora si de vez en cuando, sale de tu boca algún sonido de placer, déjalo salir. Eso le encantará. Él querrá estar a tu lado pronto. Sin duda será un experimento a larga distancia que él apreciará y no olvidará en mucho tiempo.

3. “Eres mi fantasía erótica”: No hay nada mejor para los hombres que elevarles el ego a la máxima potencia. ¿Acaso hay algo mejor que decirles que son unos dioses del sexo? ¿Que es la fantasía que siempre soñaste? Claro, no se trata de mentir. Y también algo de verdad hay en eso. Así que mejor decírselo. Para ello puedes no estar ni desnuda, ni recién duchada, ni tocándote. Puedes estar sentada tranquilamente en la silla de tu escritorio pensando en lo que le dirás y hacerlo algunos minutos después. Y piensa en decirle todo aquello que realmente has pensado de él, en el sexo y lo que hace para ti en la cama. Dilo todo y seguro que él continuará la conversación para hacer de ello una plática erótica sin fin.

4. Momento clímax: ¿Qué mejor que hacerlo antes y llamarle momentos previos al orgasmo? Éste oh, oh, oh es más recomendable hacerlo cuando ya has practicado antes otras llamadas. Así no le será tan sorpresivo y además querrá siempre más. Antes puedes preparar un mensaje de texto en el que dirás algo como “estoy pensando en ti, te llamaré” Él estará esperando con ansia esa llamada. Pero también, como siempre, piensa en el momento ideal para hacerlo, que no esté con amigos o en el trabajo, pero sí, por qué no, mientras viaja en el metro, mientras espera el autobús, mientras camina hacia casa o mientras te espera en el café. El encuentro posterior a la llamada tendrá una sonrisa cómplice y deliciosa, pocas veces experimentada.

5. Hazte ayudar por un juguete sexual: si no te atreves a decirle que estás haciendo por ti misma tal o cual cosa, entonces enciéndelo mientras le dices que estás usando algún juguete sexual. Hazte acompañar de ruidos, gemidos, y todas las sensaciones que verdaderamente lleguen a ti en ese momento. Simplemente le encantará.