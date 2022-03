6 de cada 10 usuarios no descargan ni una app a su celular al mes

Descargar aplicaciones parecería algo de todos los días, pero un reporte indica que eso cada vez es más raro entre los dueños de smartphones.

Según un estudio publicado por la compañía ComScore, 65% de los usuarios no descarga ni una sola aplicación a su dispositivo en un mes promedio. Esta cifra, indican, no es síntoma de que no se estén utilizando apps, simplemente podría reflejar que la gente no necesita más herramientas de las que ya tiene.

Estas cifras, afirman, no significan que las descargas de aplicaciones se han reducido en general debido, en gran parte, a que diariamente se adquieren millones de teléfonos móviles a nivel mundial. Asimismo, el 42% de las personas gastan dinero en la aplicación que más utiliza y no en otras.

Una de las explicaciones que ofrece el estudio a que solamente 35% de las personas descarga apps es que tiendas como la App Store de Apple se basa principalmente en su top de las 25 más bajadas, lo que dificulta a los usuarios encontrar alguna aplicación que le guste.

