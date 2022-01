La columna de Google: Niños 2.0, cómo proteger a los pequeños en internet

Ni carritos, ni pelotas, ni muñecos de superhéroes. Los niños digitales de hoy piden tabletas, celulares y dispositivos electrónicos que les permitan estar conectados 24 horas al día. Y tú, como padre o madre, corres tras el avance tecnológico para no dejar a tus hijos aislados de sus amigos y compañeros al tiempo que luchas por un espacio de autoridad en la administración de estos dispositivos. En este escenario, es normal que te preocupe a qué contenidos acceden y cómo lograr que tengan una experiencia segura al navegar en internet. Una forma sencilla es incorporar herramientas gratuitas y pautas simples que ponen de nuevo el control en manos de los padre

Más control, menos prejuicios

No pierdas tiempo controlando lo que los niños ven mientras navegan en internet. Para ello existen herramientas de control parental más efectivas y menos invasivas. Por ejemplo, si deseas evitar que los niños vean ​ imágenes inadecuadas en los resultados de búsqueda de Google, puedes ​ activar el filtro de seguridad ​ SafeSearch para bloquear la mayoría de contenido para adultos. Además, puedes bloquear el filtro ​ SafeSearch mediante una contraseña para que los niños no puedan desactivarlo. Los filtros también son fundamentales cuando hablamos de videos porque los niños son los mayores consumidores de videos online. Para ellos la pantalla natural es la de los celulares, la tablet y la computadora, la TV es asunto del pasado. Por ello, habilita el ​ Modo restringido al pie de cualquier página de YouTube para que los videos con contenido para adultos o edades restringidas no aparezcan en la búsqueda, listas de reproducciones o películas.

Perderle miedo a la ruedita de configuración de los productos y empezar a tomar el control, es el primer paso que debes tomar como padre para liderar el uso tecnológicos de tus hijos y cuidarlos en el mundo online al igual que lo haces en el mundo físico.

Consejos básicos

#1 Supervisión a distancia

El uso compartido de computadoras es habitual entre las familias. Al crear cuentas supervisadas en Chrome es posible decidir a qué sitios acceden los niños, cuáles bloquear y ver su historial de navegación.

Ahora puedes recibir ayuda acerca de los productos de Google a través de Twitter. Simplemente utiliza el hashtag #gHelp en tu tweet y nuestros Colaboradores principales te ayudarán.