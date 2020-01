Netflix: Los estrenos esperados para esta semana

var VideoTV=”b4wcMu5Ub4/country/”+nombre_pais(return_pais())+”/section/estilo_de_vida/device/Desktop/type/embed/true/false/volume/0″;

¿Qué podemos esperar de Netflix del lunes 7 al domingo 13 de noviembre? ¿Qué debemos ver porque se irá esta semana? ¡Les decimos!

Semana con semana, Netflix renueva su catálogo para ofrecerle el mejor contenido a sus usuarios. Pero, desgraciadamente, con el fin de tener espacio para el nuevo contenido, se ve obligado a despedirse de series y películas muy queridas.

¿Están listos para saber cuáles son las series y películas que podrán disfrutar esta semana? Asimismo, lean cuidadosamente la lista de las que se van, pues ya no tendrán la oportunidad de verlas en la plataforma.

Lo que llega a Netflix del lunes 7 al domingo 13 de noviembre

9 de noviembre

Danger Mouse, temporada 2

11 de noviembre

All Hail King Julien, temporada 4

Case, temporada 1

Estocolmo, temporada 1

Roman Empire: Reign of Blood, temporada 1

Tales by Light, temporada 1

True Memoirs of An International Assassin (2016)

Under the Sun (2015)

12 de noviembre

Take Me to the River (2015)

13 de noviembre

Chalk It Up (2016)

Pero, ¿qué se va de Netflix esta semana?

Por suerte, no mucho -al menos esta semana-.

11 de noviembre

Quartet (2012)

¿Sabían que Netflix podría ofrecer pronto servicio offline?

Netflix es el servicio más popular de streaming, tanto para series como para películas. El problema es que, a menos de que tengamos un Wi-Fi disponible; ver el contenido desde el celular puede salir bastante caro.

Pero afortunadamente, esto podría cambiar muy pronto. Según “Taitz, una compañía especializada en contenido para descargar; ya se encuentran trabajando de la mano de Netflix para lograr con éxito esta nueva función.

Esto se rumorea desde hace tiempo, pero por fin podría convertirse en realidad. Sin embargo, hasta el momento la compañía de video streaming no ha dado declaraciones oficiales al respecto.

¿Cómo funcionaría Netflix sin Internet?

Esta función sería, teóricamente, muy similar a la que ofrece Spotify Premium. Es decir, pueden elegir contenido específico para descargar y ver cuando quieran, aunque no tengan conexión a Internet.

Eso sí, todavía no se sabe si se podrá descargar cualquier tipo de contenido o únicamente el original de Netflix.

Acorde a los rumores, aunque tengan el contenido descargado en su dispositivo; sólo podrán verlo a través de la aplicación oficial. Aún no se precisa cómo se usaría en el caso de las computadoras.

¿Les gusta la idea?