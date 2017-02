Mascota de videojuego reúne 2.5 millones de dólares para una buena causa

Los gamers demostraron que también pueden unirse para una buena causa. La mascota de World of Warcraft Travesuras (Mischief) de mostró el poder de la comunidad recaudando 2.5 millones de dólares para la fundación Make a Wish.

Blizzard, creador del popular multijugador en línea, lanzó este proyecto para sumarse a los esfuerzos de la fundación que busca hacer realidad los deseos de niños en condición médica que amenace sus vidas. La campaña estuvo activa desde noviembre del año pasado, durante la Blizzcon 2016, el evento más importante de la compañía donde revelan sus proyectos, nuevos títulos, realizan torneos internacionales de sus ligas de e-sports y donde ser reúne una importante cifra de fanáticos.



La campaña de Blizzard



Los jugadores tuvieron la oportunidad de adquirir la mascota virtual para que se convierta en el acompañante de los jugadores de World of Warcraft a través de la tienda virtual del juego. Una vez adquirido, Mischief acompaña a todo los personajes asociados a una cuenta de Battle.net y puede usarse en el minijuego de Pet Battles dentro del juego, el cual sirve como una forma de obtener nuevas recompensas y aventuras. Adicionalmente, una versión de peluche de la mascota, disponible en la tienda en línea de Blizzard.

Ambos sirvieron como una forma para recaudar fondos que serán donados a la fundación sin fines de lucro. La campaña estuvo activa hasta el 31 de diciembre de 2016 y logró reunir 2.5 millones de dólares.

Hasta 2015, World of Warcraft contaba con cerca de 5.6 millones de jugadores activos y, de acuerdo con representantes de Blizzard, su recientemente lanzada expansión Legion (agosto 2016) elevó esa cifra, aunque no dejan en claro que sea posible regresar a los 12 millones que registró en 2010.



El desarrollador responsable de otros populares juegos como Starcraft y Overwatch, había colaborado con campañas similares para Make a Wish en años anteriores, logrando recaudar cifras que rondaban en 1 millón de dólares.