El playlist de YouTube para no olvidar la pasión del Día del Amor y la Amistad

Aunque ya haya pasado el Día del Amor y la Amistad, el amor es un sentimiento que nunca debe de quedar atrás. ¡Y qué mejor manera de recordarlo que hacerlo a través de la música! Es por eso que les compartimos un playlist muy especial, que podrán encontrar sencillamente en YouTube.

Se trata de la recopilación de canción de amor realizada por Tom&Collins; a quienes pueden encontrar en Twitter como @TOMandCOLLINS. Ellos son un exitoso dúo mexicano, integrado por los productores Jorge Corral y Juan Pablo Escudero.

Tom&Collins nos han sorprendido en importantes festivales como EDC, en México; Beyond Wonderland en San Francisco, The Day After en Panamá y Wish Outdoor en Monterrey; entre muchos otros.

Ahora se han puesto una sorprendente misión: preparar una lista de canciones en YouTube para celebrar de una manera muy original el amor y la amistad.

Este es el playlist de YouTube para celebrar el amor y la amistad

Aquí podrán encontrar algunas canciones de emblemáticos artistas de este 2017; como lo son The xx; Ed Sheeran, The Weekend y revelaciones como Noah Cyrus, hermana de Miley Cyrus.

Así que no hay pretexto: a seguir disfrutando del amor con el playlist especializado en no dejar que se muera la pasión de este día.

