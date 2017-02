Caída en servidor de Amazon provoca fallas en Internet a nivel mundial

La caída en el servidor web de Amazon en la Costa Este de Estados Unidos está provocando una caída de sitios de Internet en todo el mundo.

A las 11:35 de la mañana, hora local, el servidor web de Amazon publicó que estaba “trabajando duro en la reparación de S3”, el servicio de almacenamiento de datos afectado. El problema ya había sido identificado y se estaba resolviendo.

Los servicios de hosting de Amazon están entre los más usados del mundo. Cuando ellos caen, hay caos en las redes sociales y en sitios web; hasta ahora se reporta caídas en páginas como Trello, Quora e IFTTT. También en las páginas web creadas con el servicio “Wix”.

Aún no se ha estimado cuánto tiempo durará esta interrupción del servicio.

El servidor S3 es utilizado por aproximadamente 148 mil 213 sitios web y por 121 mil 761 dominios únicos, de acuerdo a datos del sitio especializado Similar Tech.

De acuerdo con el periódico New York Post, esto podría causar problemas en sitios web como Netflix, Instagram, Reddit y alentar algunas páginas web.

También se reportan errores en los servicios Amazon Music, Amazon Prime Video

For S3, we believe we understand root cause and are working hard at repairing. Future updates across all services will be on dashboard.

— Amazon Web Services (@awscloud) February 28, 2017