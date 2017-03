Esto es lo que debes saber del nuevo Nintendo Switch

Este viernes 3 de marzo saldrá a la venta una de las consolas más esperadas por los jugadores para este 2017, hablamos del Nintendo Switch, la cual promete convertirse en una de las favoritas en la historia de la franquicia.

Esta consola se caracteriza principalmente por su diseño innovador, ya que se puede utilizar como una consola portátil y una de escritorio que puedes conectar a la televisión, algo nunca antes visto en el mercado.

Y es que, una de las novedades de este dispositivo es que cuenta con una pantalla y con controles laterales para que puedas jugar tu videojuego favorito en cualquier lugar.

Por ello, si estas pensando adquirir una de estas consolas, te traemos todo lo que debes saber sobre ella:

La Nintendo Switch tendrá un costo de 319 euros, unos nueve mil 999 pesos, un precio que se encuentra un poco más elevado que el resto de las consolas.

Como ya se mencionó, la consola tendrá la opción de ser portátil o de escritorio, ya que cuenta con una pantalla de 6.2 pulgadas y una resolución de 1280×720 pixeles, además de dos controles llamados “joy-con” con los cuales se puede jugar aunque no estés en tu hogar.

Cuando estamos en casa, la pantalla de Switch se coloca en un dock y se conecta a la TV a través de un cable HDMI. Este dock le otorga potencia extra a Switch, que será capaz de alcanzar 60 FPS y una resolución de 1080p en algunos juegos.

La consola tendrá 32GB de memoria interna, que se podrá ampliar colocando una tarjeta Micro SD externa.

La batería se carga cuando la consola está colocada en la base y tendrá una duración de entre 3 y 6 horas dependiendo del uso de la consola.

Una de las principales característica de esta consola es la posibilidad de que dos jugadores jueguen en una sola consola.

La pantalla se coloca en modo tabletop y los dos rivales utilizan como mando una de las dos mitades del Joy-Con. Aunque es importante aclarar que esta opción no sirve con todos los juegos.

Además del multijugador local, Nintendo Switch contará con modo online a través de su conexión WiFi. Por primera vez, Nintendo inaugura una plataforma de pago para jugar por Internet, similar a la que ofrecen PlayStation Network y Xbox Live.

Recientemente la compañía anunció que se encuentra desarrollando más de 100 títulos para esta consola, lo cual sería muy benéfico para la misma ya que ha sido uno de los principales puntos débiles de las anteriores.

Entre los juegos destacados están:

The Legend of Zelda Breath of the Wild. A

Con ello Nintendo pretende continuar posicionándose como una de las compañías líderes en venta de videojuegos y consolas del mundo.

Con información de La Vanguardia y Milenio

Get an in-depth look at the #NintendoSwitch News feature and #eShop. https://t.co/Dpx0qHZfwz

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 1, 2017