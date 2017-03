Botón “dislike” de Facebook, a punto de ser una realidad

Hace un año la red social Facebook decidió diversificar las opciones de “reacción” que tenían las publicaciones de sus usuarios, para esto agregaron: Me encanta, Me divierte, Me asombra, Me entristece y Me enoja, sin embargo, a pesar de los cambios, la comunidad online aún se mantiene en la expectativa de un solo botón, el de “No me gusta” o “Dislike”, en inglés.

A pesar de la expectativa y que Mark Zuckeberg confesara que entiende que la gente busca expresar su empatía con un amplia gama de emociones, será hasta este 2017 cuando por fin sea posible mostrar que algo no te gusta.

De acuerdo al sitio, Techcrunch.com, la primera prueba que realizó Facebook la hizo cuando incluyó el pulgar abajo en el Messenger de la plataforma, pero ahora este icono se incluirá para involucrar reacciones.

Eso sí, Facebook especifica que la inclusión de este botón sería para planificar y coordinar; por ejemplo, para una mejor organización en cuestión de logística o tener una respuesta más clara en votaciones, sin priorizar la negatividad en los feed de la red social.

Sabías que…

México es el país que más disfruta de las reacciones en Facebook. Así lo informó la compañía a través de un comunicado publicado con motivo del primer año de esta función.

TE RECOMENDAMOS LEER

Ahora puedes consultar el precio de la gasolina en Waze

LO MÁS VISTO EN VIDEO