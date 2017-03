Ponen asqueroso sabor a cartuchos de Nintendo Switch

El tan esperado Nintendo Switch llegará mañana a las tiendas de todo el país, al igual que sus primeros juegos, que recuperarán el formato de cartuchos, aunque en esta ocasión vendrán con un “asqueroso” secreto.

Y es que, diversos usuarios de las redes sociales que han tenido acceso a los cartuchos, han reportado que estos tienen un sabor desagradable cuando los han “probado”.

De acuerdo con Nintendo, este sabor fue colocado a propósito para evitar que los niños pequeños se los traguen.

Este “asqueroso” sabor es debido a una capa de benzoato de denatonio, la cual no es tóxica pero si tiene un sabor muy desagradable que no se quita fácilmente.

Este repelente fue descubierto en la última semana por una serie de analistas especializados en videojuegos, quienes dijeron que la capa de sabor amargo no es algo que Nintendo haya explicado en las presentaciones de Switch, ni se avisaba en las especificaciones de la consola, sino que ha sido descubierto por diversos medios y portales especializados en sus primeras pruebas con la consola, informó Excélsior.

El primero en reportar este amargo sabor fue Jeff Gerstmann, de Giant Bomb, donde en su cuenta de Twitter explicó que había puesto un cartucho en su boca y que no sabía de qué estaba hecho pero que sabía tan mal que el sabor no se iba.

“No pruebes esto en casa”, alertó.

I put that Switch cart in my mouth and I'm not sure what those things are made of but I can still taste it. Do not try this at home.

— Jeff Gerstmann (@jeffgerstmann) February 25, 2017