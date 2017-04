Venden casco de oro de Darth Vader en 1.3 millones de euros

Una réplica en oro del casco del villano favorito de la Guerra de las Galaxias: Darth Vader fue puesto a la venta en 154 millones de yenes (1,3 millones de euros) como parte de la conmemoración para conmemorar el 40º aniversario del estreno de la primera entrega de Star Wars (La Guerra de las Galaxias).

La joya saldrá a la venta el 4 de mayo, en un guiño a la expresión “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe), cuya primera parte se pronuncia en inglés de forma parecida a la fecha (May the Forth), informó hoy la joyería Tokiota Ginza Tanaka.

La réplica de oro del casco es de 24 kilates con 30 centímetros de altura, 26,5 de ancho y unos 15 kilos de peso y será expuesta a partir del jueves en la sede de la joyería Ginza Tanaka, que se ubica en el barrio comercial tokiota.

Además del casco, la joyería también venderá 77 placas conmemorativas con tres monedas ovaladas de oro exclusivas y una réplica del cartel promocional publicado hace cuatro décadas por un precio de 1,22 millones de yenes (10 mil 155 euros)

Cabe mencionar que las monedas incluyen diseños inspirados en las películas y llevan grabado el numero “1977525”, la fecha de estreno de la primera.

El casco dorado fue creado hace dos años, para formar parte de la colección de la productora estadounidense Disney.

Con información de Excélsior

