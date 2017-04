Sale a la luz dummy del iPhone 8... y es igual al primer iPhone de Apple

Seguramente, a estas alturas ya estás acostumbrado a la lluvia de rumores que cae meses antes (quizá incluso hasta un año antes) de la presentación del nuevo iPhone. Y es que apenas sale uno y comenzamos a escuchar los “así podría ser” del siguiente.

Y claro, con la llegada del iPhone 8 no hay excepciones. Esta vez, Benjamin Geskin publicó no sólo bocetos, sino fotografías de un supuesto dummy del nuevo iPhone, y la sorpresa llegó: su diseño es muy similar al primer iPhone que presentó Apple por allá del 2007.

Y tiene sentido, pues se cumplen ya 10 años de que el mundo conoció a iPhone, el celular que revolucionaría el mundo de los smartphones y abriría la puerta de un nuevo universo: el touch a tu alcance y el internet en la palma de tu mano.

iPhone 8 Dummy (This is CNC model according to Foxconn)

Back is 2.5D Glass.#iPhone8 #iPhoneX #iPhoneEdition pic.twitter.com/Z8mH7b7z4r

— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) April 23, 2017