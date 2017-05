Se cae servicio de Whatsapp a nivel mundial

El servicio de mensajería instantánea Whatsapp sufrió una falla que dejó sin servicio a miles de usuarios en todo el mundo la tarde de este miércoles.

El sitio Downreport registró un aumento de reportes de suspensión de servicios de Whatsapp en Estados Unidos, aunque también se reportó la falla en países de Europa, África y Latinoamérica; en México la caída comenzó aproximadamente a las 14:30 horas.

Ni WhatsApp ni Facebook, empresa de la que es propiedad, han informado de las causas de la caída.

Fue a través de twitter que los afectados reportaron la caída en el servicio y hasta hicieron memes, colocándose rápidamente como la primera tendencia en México

Su competencia Telegram y iMessage también se volvieron Trending Topic por ser una de las alternativas ante la falla, además de las llamadas y los mensajes de texto.

Te dejamos algunas de las bromas que circulan en las redes sociales:

Cuando me informan que se cayó Whatsapp, pero no me preocupa porque uso Telegram. pic.twitter.com/mSB6JSDzFa

